Elezioni regionali, il presidente di Confagricoltura Mele: "Auguri di buon lavoro ad Alessandra Todde, pronti a collaborare"

Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, che ha aggiunto: “In queste ultime settimane, prima del voto, abbiamo avuto modo di presentare ad Alessandra Todde, alla sua coalizione e ai tanti eletti che comporranno il prossimo Consiglio regionale, le nostre proposte per intervenire positivamente nel futuro del mondo agricolo sardo. Abbiamo elaborato e strutturato numerose idee che siamo certi potranno essere migliorate attraverso un confronto franco e leale con la politica.





Un confronto che abbia come obiettivo finale il superamento delle criticità e il rilancio di una realtà produttiva che coinvolge decine di migliaia di famiglie e un indotto ancora più grande in buona parte dei territori della Sardegna e, in particolare, nelle sue zone rurali”, ha concluso Paolo Mele.

“Inviamo alla prossima presidente della Regione, Alessandra Todde, i migliori auguri di buon lavoro e ci impegniamo da subito ad assicurare tutta la collaborazione necessaria da parte della nostra organizzazione di categoria per il rilancio del comparto agricolo nella nostra Isola”.