Cronaca Rottura al vertice: Le dimissioni di Pier Paolo Carta scuotono Fondazione Alghero

Ieri, venerdì 23 febbraio, il vicepresidente della Fondazione che ad Alghero si occupa della gestione degli eventi e dello sviluppo culturale in città, Pier Paolo Carta ha rassegnato le sue dimissioni in aperta polemica con il presidente forzista Andrea Delogu: “Con la presente rassegno le mie dimissioni dalla carica di Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Alghero, Ciò in quanto, ormai da tempo, sono venute meno le condizioni per la prosecuzione dell’incarico che mi è stato conferito. La totale mancanza di condivisione della linea direzionale e gestionale adottata dall’esecutivo da lei diretto, le mie sempre più forti perplessità circa il doppio ruolo di Presidente e Direttore della Fondazione da lei ricoperti, oggetto di rilievi ed osservazioni che in più occasioni ho avuto modo di rivolgerle, costituiscono le principali ragioni che mi hanno indotto ad assumere questa decisione”, cosi Pierpaolo Carta che, tramite una nota, comunica di lasciare l’Ente con sede a Lo Quarter.