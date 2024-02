Tragedia a Orosei: Carabiniere in pensione muore schiacciato da un albero





L'incidente è avvenuto intorno alle 9, ma nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, ma la tragica fatalità non ha lasciato spazio a interventi salvifici.





La comunità locale è stata scossa da questo evento, che ricorda i pericoli legati alle attività di taglio degli alberi, soprattutto in età avanzata.

Una giornata di lavoro nelle campagne di Orosei si è trasformata in tragedia la mattina scorsa, quando Ignazio Frau, 81 anni, carabiniere in pensione originario di Irgoli, è morto schiacciato da un albero che stava tagliando.