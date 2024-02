Cronaca Abitazione a fuoco nella notte a Ilbono

A Ilbono un abitazione sita in via Umberto e' andata a fuoco per cause ancora da chiarire. Il rogo ha incenerito tutti gli arredi, e distrutto un solaio in legno. La casa e' disabitata, quindi per fortuna non ci sono stati feriti. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei, che hanno domato le fiamme e avviato un indagine congiuntamente alla polizia di stato per stabilire le cause che hanno dato origine al rogo.