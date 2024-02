Sardegna: Conflavoro, "RDC costato 1652 milioni, misura dannosa e inutile"

Le circa 6.500 persone in meno coinvolte (93.186 nel 2023 contro le 99.880 del 2019) non rendono vincente la misura, che anzi ha fallito per molti motivi e soprattutto ha perso di vista l'obiettivo per cui era nata, cioè il sostegno volto però alla reintroduzione nel mercato del lavoro". Secondo il presidente di Conflavoro, "l'assegno di inclusione è appena stato introdotto e i numeri reali e consolidati si vedranno non prima di qualche mese, ma di certo è una misura collegata alla formazione concreta e verificata e, aspetto fondamentale, incentiva le imprese ad assumere.





Lo Stato e le istituzioni devono limitarsi a favorire lo sviluppo del lavoro e, chiaramente, a sostenere chi non è realmente occupabile. Chi pensa invece che il ruolo delle istituzioni debba essere un altro non ha la visione di sviluppo, crescita economica e inclusività che serve al Paese", conclude Capobianco.

Secondo i dati del Centro Studi di Conflavoro, il reddito di cittadinanza è costato 1 miliardo e 652 milioni di euro per la sola Sardegna. "Una cifra enorme - evidenzia Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro - che doveva essere investita nel costruire vere politiche attive del lavoro. Il risultato è che i nuclei beneficiari del reddito dal 2019 al 2023 sono aumentati invece di diminuire (50.563 contro 46.946).