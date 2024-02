Alghero in azione: Nuova caserma dei Vigili del Fuoco verso la realizzazione

L'obiettivo è chiaro: spingere sull'acceleratore per vedere la nuova struttura ergersi in una zona chiave di Alghero, scelta per la sua posizione strategica e la facilità di accesso garantita dalla nuova circonvallazione. Questa ubicazione non solo ottimizza la risposta operativa dei Vigili del Fuoco ma assicura anche una copertura capillare di tutti i quartieri cittadini. L'Amministrazione comunale non si ferma qui: la collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco continua a pieno ritmo per garantire che la realizzazione della caserma proceda spedita, senza intoppi. Un segnale forte di un'Amministrazione che agisce con determinazione per la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini.

La firma finale è apposta: Alghero avrà la sua nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Un progetto lungamente atteso, ora diventato realtà grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale che ha lavorato sodo per superare gli ostacoli burocratici e assicurare l'avvio dei lavori. La gestione dell'appalto passerà attraverso il Provveditorato alle opere Pubbliche per la Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, segnando la fine di un percorso complesso che ha visto il coinvolgimento di Consiglio comunale, uffici statali e regionali.