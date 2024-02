Mamuntanas si rifà il look: Sicurezza e rinnovamento in marcia ad Alghero





Coraggio di affrontare un sistema burocratico spesso più intricato di un labirinto greco, coraggio di investire risorse in un'opera fondamentale ma non sempre visibile ai più. Gli abitanti della zona, quelli che ogni giorno si trovano a navigare tra buche e asfalto sgretolato, sanno bene quanto questa operazione sia necessaria. Non si tratta solo di abbellire il paesaggio con un po' di asfalto fresco. Stiamo parlando di sicurezza, di prevenzione, di garantire un diritto fondamentale a chi quella strada la percorre ogni giorno: il diritto di arrivare a destinazione senza rischiare in un percorso ad ostacoli. Ma, come in ogni medaglia che si rispetti, c'è un rovescio.





La viabilità locale verrà messa a dura prova: dal 26 febbraio al 4 giugno 2024, la strada sarà off-limits. Un periodo non breve, durante il quale si dovranno trovare alternative, vie secondarie, strade meno battute che diventeranno le nuove arterie vitali del traffico locale. Sarà un disagio, è vero, ma un disagio necessario. Come quando si deve sopportare il rumore dei lavori in casa del vicino, sapendo che, una volta finiti, avremo un quartiere più bello e funzionale. E così, mentre le macchine lavoreranno senza sosta per ridare vita e sicurezza alla strada vicinale Mamuntanas, ci si aspetta che la comunità locale faccia squadra, sostenendo l'intervento con pazienza e lungimiranza. In conclusione, il cantiere di Alghero non è solo un'opera pubblica. È una promessa di rinnovamento, un impegno verso la sicurezza e, soprattutto, un segnale che, quando si vuole, si può superare l'immobilismo. Che Alghero sia d'esempio: per troppo tempo abbiamo assistito a un teatro di opere annunciate e mai partite, di cantieri eternamente aperti e mai conclusi. Questa volta, però, sembra che la musica sia cambiata.

Finalmente, dopo una lunga attesa che ha messo a dura prova la pazienza dei residenti, qualcosa si muove nelle vene stradali di Alghero. Non stiamo parlando di un semplice ritocco cosmetico, ma di un intervento chirurgico a cuore aperto sulle arterie della località Tanca Farrà, lungo la strada vicinale Mamuntanas. Da lunedì 26 febbraio 2024, la zona assisterà a un risveglio delle macchine da lavoro: inizia il grande cantiere per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Per l'Amministrazione comunale, questo progetto non è stato un parto facile. Ha richiesto impegno, sudore e, oserei dire, una certa dose di coraggio.