"Mai più morti sul lavoro" - L'appello della Uilcom

Le statistiche sulle morti e gli infortuni nei luoghi di lavoro in Italia delineano un panorama desolante, con oltre mille vite perse ogni anno e più di mezzo milione di infortuni, a cui si aggiungono le malattie professionali. Di fronte a questi numeri, Ortega rifiuta di accettare passivamente una realtà così dolorosa, attribuendo la crescente insicurezza nei luoghi di lavoro a scelte politiche ed economiche ben precise: il massimo ribasso, gli appalti a cascata, la mancanza di controlli efficaci e la precarietà lavorativa.





Il grido "Mai più morti sul lavoro" diventa quindi un manifesto, un impegno che Ortega e i sindacati sono determinati a portare avanti con mobilitazioni su vasta scala. L'obiettivo? Sensibilizzare l'opinione pubblica e spingere le istituzioni a prendere misure concrete per garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori in ogni ambito lavorativo. Le proteste sindacali, spiega il segretario generale della Uilcom Sardegna, vanno ben oltre il mero esprimere dissenso. Si tratta di incalzare per un cambiamento legislativo, per una vigilanza più incisiva sul rispetto delle normative di sicurezza, per un futuro in cui la tragedia non sia più un rischio occupazionale. La battaglia sindacale si intensifica, pronta a far sentire la propria voce con forza e determinazione, per un cambiamento che non può più attendere. La Uilcom Sardegna, al fianco di Feneal e Uilm, si prepara a un'autunno caldo di proteste, con la speranza che il coraggio e l'impegno possano finalmente tradursi in azioni concrete per porre fine a una delle pagine più buie del mondo del lavoro italiano.

"È giunto il momento che Governo, imprese e le loro associazioni di rappresentanza assumano le proprie responsabilità". Con queste parole, Tonino Ortega, Segretario Generale della Uilcom Sardegna, ha lanciato un appello accorato e deciso, schierandosi al fianco delle categorie Feneal e Uilm, in vista di una nuova ondata di proteste sindacali sull'intero territorio nazionale. La reazione nasce dall'eco di un tragico incidente avvenuto il 16 febbraio a Firenze, nel cantiere di Via Mariti, che ha strappato alla vita cinque lavoratori.