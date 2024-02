Allarme miele contraffatto: Codici invita alla vigilanza

Questo consiglio diventa cruciale in un mercato dove il miele italiano, nonostante la sua indiscussa superiorità qualitativa, fatica a competere con questi intrusi a basso costo. Con un prezzo che oscilla tra i 6 e i 10 euro al kg, il miele nostrano si trova spesso penalizzato rispetto a questi prodotti esteri, che hanno registrato un incremento di vendite vicino al 9% nel corso del 2023. La tentazione di optare per il risparmio, pur comprensibile, nasconde però insidie non da poco: il rischio di introdurre nella propria dieta prodotti non solo di qualità inferiore ma potenzialmente dannosi. "Convenienza non è sinonimo di qualità", avverte Giacomelli, ricordando che il miele figura al terzo posto nella classifica degli alimenti più frequentemente adulterati, preceduto solo dall'olio di oliva e dal latte.





L'invito ai consumatori è quindi a esercitare un'attenta vigilanza, privilegiando la qualità e l'origine certa del prodotto. Verificare l'etichetta diventa un gesto semplice ma fondamentale per difendere non solo la propria salute ma anche il valore dell'apicoltura italiana, un settore che, nonostante le sfide imposte dalla globalizzazione del mercato, continua a garantire prodotti di eccellenza. In un contesto dove il prezzo basso può nascondere trappole e delusioni, scegliere il miele italiano significa fare una scelta consapevole a favore della qualità, della sicurezza alimentare e del sostegno all'economia locale. La battaglia contro la contraffazione alimentare passa anche dalla consapevolezza e dalla responsabilità di ogni consumatore.

L'incursione del miele estero contraffatto sui banchi dei supermercati italiani solleva preoccupazioni crescenti tra le associazioni di categoria, con l'associazione Codici che si fa portavoce dell'allarme, invitando i consumatori a una maggiore attenzione. La questione centrale riguarda prodotti di dubbia provenienza, principalmente da Asia e America, che, venduti a prezzi irrisori, spesso non sono altro che sciroppi artificiali camuffati da miele. Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, sottolinea l'importanza di non lasciarsi sedurre dall'apparente convenienza di questi prodotti: "Quando il risparmio appare eccessivo, è il momento di fermarsi e leggere con attenzione le etichette".