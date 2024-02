Il Pecorino Romano DOP volano di solidarietà e stabilità dei prezzi

"Questo risultato, frutto anche del decisivo appoggio della Regione Sardegna e dell'assessore all'Agricoltura Valeria Satta, segna un importante passo avanti per il nostro comparto", ha dichiarato Maoddi, non esitando a rimproverare coloro che hanno dubitato dell'iniziativa, accusandoli di malafede strumentale. La selezione del fornitore si baserà sulla proposta economicamente più conveniente, prendendo come punto di partenza il valore di mercato del Pecorino Romano DOP, fissato a 14,28 euro al chilo, più IVA. Un criterio di scelta che premia non solo la qualità ma anche la convenienza, nell'intento di massimizzare l'efficacia dell'investimento. L'ingresso del Pecorino Romano nell'elenco dei formaggi destinati alle mense caritative non solo rappresenta un sostegno concreto alle persone in difficoltà, ma rafforza anche il settore caseario sardo, offrendo un esempio virtuoso di come l'agricoltura e la solidarietà possano andare di pari passo verso un futuro di maggiore equità e stabilità.

In un gesto che coniuga solidarietà e supporto al settore caseario, il Pecorino Romano DOP entra nell'elenco dei formaggi a pasta dura designati a rifornire le mense delle organizzazioni caritative. L'iniziativa, orchestrata dall'Agea, mira a distribuire aiuto alimentare agli indigenti, stanziando per questa nobile causa una somma vicina ai 3,3 milioni di euro. Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano DOP, ha sottolineato l'importanza cruciale di questa mossa per il settore lattiero-caseario dell'isola, evidenziando come l'operazione sia destinata a garantire una maggiore stabilità dei prezzi, beneficiando così l'intera filiera produttiva del latte ovino.