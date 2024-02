Un mese senza Rombo di tuono

Di fronte al cancello del camposanto, là dove Riva riposa, tifosi e ammiratori, mossi da un impulso spontaneo che sa di fede calcistica e devozione umana, hanno steso uno striscione, un vessillo di addio che sa di poesia, accanto a una galleria di fotografie che narrano le epopee dell'eroe azzurro e rossoblù. Un gesto che unisce, un ponte gettato tra le generazioni, tra chi ha vissuto le domeniche di gloria al suo fianco e chi, oggi, ne riscopre la grandezza attraverso i racconti e le immagini di un'Italia pallonara che fu. Il luogo è divenuto meta di un pellegrinaggio silenzioso e rispettoso, un flusso costante di anime che, in quel santuario a cielo aperto, vanno a rendere omaggio al mito, al campione, all'uomo.





E in quel "Rombo di Tuono" che adesso tace, si raccoglie il sussurro di centinaia di voci, un coro sommesso ma potente, che nel ricordo trova la forza di andare avanti, di celebrare la vita e l'arte di colui che con il pallone ai piedi sapeva far sognare. "Con te se ne parte la primavera", recita lo striscione, e in queste parole c'è il cuore di una Sardegna che ha visto nei gol di Riva non solo la promessa di una stagione radiosa ma la certezza di una terra fiera e indomita, capace di esprimere talenti senza tempo.





Oggi, quel campo verde dove Riva correva, dribblava, segnava, si estende oltre i confini del visibile, là dove il ricordo si fa eterno e la leggenda continua a vivere, vibrante e immortale, nel cuore di chi non lo dimentica. E così, nel vento che accarezza le tombe di Bonaria, s'ode ancora il respiro affannato di una partita che non finisce mai, il battito di un cuore che in ogni sardo batte all'unisono con il ricordo di Gigi Riva, Rombo di Tuono, icona immortale del calcio mondiale.

Nel luogo sacro del cimitero di Bonaria, a Cagliari, s'è levato un tributo che rompe il silenzio come un grido squarciante di nostalgia: "Addio Rombo di Tuono, con te se ne parte la primavera". Parole cariche come un calcio di punizione nell'angolo più lontano della rete, dedicate a Gigi Riva, il bomber di Leggiuno, che un mese fa ha lasciato il campo di questa vita terrena per un stadio dove l'eco delle sue gesta riecheggerà eterno.