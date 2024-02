Sassari: Educazione e sicurezza stradale al centro

"La sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti restano per l’ACI priorità fondamentali", dichiara Pes di San Vittorio, evidenziando l'importanza della formazione e dell'educazione come strumenti per costruire una mobilità responsabile e sicura. L'evento rappresenta un momento significativo di riflessione e apprendimento per i giovani sassaresi, invitati a diventare promotori di un cambiamento positivo nel comportamento stradale. La collaborazione tra le istituzioni educative e l'Automobile Club sottolinea l'importanza di un approccio condiviso e coordinato nella lotta contro l'incidentalità stradale, con l'obiettivo di garantire una mobilità che sia non solo più sicura, ma anche sostenibile. L'iniziativa a Sassari dimostra come l'impegno collettivo e la sensibilizzazione possano fare la differenza nel promuovere comportamenti stradali responsabili, specialmente tra le giovani generazioni, fondamentali per garantire un futuro di sicurezza e rispetto sulle strade.

La città di Sassari si è trasformata in un punto di riferimento per l'educazione e la sicurezza stradale, grazie a una iniziativa che ha coinvolto l'Automobile Club Sassari, il Liceo Statale “Margherita di Castelvì” e l'ACI Ready2Go. La due-giorni di incontri formativi, iniziata ieri, il 21 febbraio, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare circa 230 studenti delle classi quarte dell'istituto su tematiche cruciali quali il rispetto delle norme alla guida e la prevenzione degli incidenti stradali. Gli incontri si svolgono nella Sala "Nino Langiu" del Comando della Polizia Locale del Comune di Sassari, dove Valerio Vella, Responsabile Nazionale ACI Ready2Go, e Alberto Marrone, direttore dell’Automobile Club Sassari, conducono le sessioni. Attraverso esercizi pratici sulla concentrazione, giochi e video, gli studenti vengono guidati nella comprensione dei principi della guida sicura, dall'importanza di mantenere la massima attenzione al volante, al rispetto dei limiti di velocità, fino alla consapevolezza delle tecnologie di sicurezza attiva e passiva. Questo progetto formativo si inserisce in un quadro più ampio di iniziative promosse dall'Automobile Club di Sassari, che, come sottolineato dal Presidente Giulio Pes di San Vittorio, mira a promuovere una cultura della sicurezza stradale tra i giovani.