I messaggi di buon senso della Via della Felicità inondano strade e i negozi di Cagliari e Olbia

L’esperienza ci insegna che i nostri comportamenti e la comunicazione tra le persone, condizionano nel bene e nel male chi ci circonda. Vivere circondati da un ambiente pericoloso determina in ciascuno di noi effetti negativi condizionandoci nella vita. Vivendo in una comunità particolarmente confusa, spesso incapace di discernere tra ciò che è bene e male, è importante divulgare messaggi che invitino ad agire con buon senso. È ciò che stanno facendo i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” che, ispirandosi al 21 precetti contenuti nel libro omonimo di L. Ron Hubbard, che invita a “mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”. Dopo l'iniziativa di Cagliari, nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio, altre centinaia di libretti verranno distribuiti dai volontari galluresi della Fondazione la Via della Felicità, nelle strade e attività commerciali del quartiere Bandinu a Olbia, città particolarmente scossa dai recenti episodi di vandalismo e violenza urbana.

È diffusa tra gli esercenti di Cagliari la percezione che la società abbia imboccato una china dalla quale è sempre più difficile vederne l’uscita. Quando i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” presentano i precetti di buon senso contenuti nel libretto di L. Ron Hubbard, la maggior parte delle persone contattate dichiarano che sono valori che ognuno di noi ha ma che spesso dimentichiamo nella quotidianità. “Stiamo vivendo un periodo in cui i valori morali sono diventati un optional – ha dichiarato un artigiano di Via Milano – non solo sta venendo a mancare il rispetto degli altri ma anche di sé stessi. Sarebbe molto bello se questi valori fossero rispettati da tutti.”