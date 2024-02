Frustate con cavi elettrici a bambino di 5 anni: Madre e amica nigeriane dietro le sbarre #italia

Le responsabili? La madre, una donna di 28 anni, e un'amica di 23, entrambe di origine nigeriana, ora arrestate e accusate di maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate. L'indagine, scaturita dalla segnalazione di una dirigente scolastica attenta e coraggiosa, ha messo in luce un "allarmante quadro" di violenze perpetrate ai danni del minore. I medici dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, di fronte alle "numerose escoriazioni profonde a forma di 'U'", non hanno avuto dubbi sulla natura delle ferite: frustate, un termine che riecheggia tempi bui e barbari, inaccettabili in una società civile. La reazione istintiva potrebbe portarci a indignarci per l'origine delle autrici di tale barbarie, ma sarebbe un errore cadere in una trappola culturale altrettanto pericolosa.





La questione, infatti, trascende le singole nazionalità e ci interroga profondamente sui meccanismi di tutela dei minori e sulle dinamiche di violenza domestica che affliggono ogni strato della società, indipendentemente dalla geografia. Il caso del piccolo, vittima di violenze "in seguito a banali capricci e non meglio specificate monellerie", ci costringe a riflettere su quanto sia radicata la convinzione che la violenza, in qualche modo, possa essere un metodo educativo accettabile. Una convinzione sbagliata e pericolosa, che ha portato due donne a credere di avere il diritto di infliggere dolore e paura a un bambino indifeso per "correggerlo".





Ora, mentre il bambino si trova al sicuro, lontano dalle mani di chi avrebbe dovuto proteggerlo ma che invece lo ha tradito nel modo più vile, ci troviamo di fronte a una domanda inquietante: quanti altri minori soffrono in silenzio, vittime invisibili di una violenza domestica che troppo spesso resta impunita fino a quando non è troppo tardi? Le autorità di Catania hanno agito prontamente, arrestando le due donne e sottolineando la gravità dei reati commessi. Ma questo non basta. È necessario un impegno collettivo per rafforzare i meccanismi di segnalazione e intervento, per educare alla non violenza e per garantire che nessun altro bambino debba mai più subire simili atrocità. La storia di questo piccolo cittadino di Catania, di origine nigeriana, non deve diventare un mero episodio di cronaca nera da dimenticare dopo qualche giorno.





Deve invece risvegliare le coscienze, spingerci all'azione e ricordarci che la lotta contro la violenza domestica è un impegno quotidiano, che non conosce confini né etnie. Solo così potremo sperare di costruire una società più giusta, in cui ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, amato e rispettato.

