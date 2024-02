Incidente sfiorato ad Alghero: Anziano bloccato con l'auto sui binari salvo per un sospiro e una frenata

Nonostante i segnali di stop lampeggiassero come alberi di Natale e le sbarre fossero abbassate come per dire "non proprio ora, caro", il nostro intrepido ha pensato bene di tentare il passaggio a livello, finendo per rimanere incastrato tra le sbarre.





Una situazione che avrebbe potuto avere esiti catastrofici se non fosse stato per il macchinista del treno in arrivo da Alghero, diretto a Sassari, che, avvistato l'ostacolo, ha frenato con maestria, riducendo la velocità e salvando la situazione.





Questo episodio riporta alla luce la questione sempre attuale della sicurezza ferroviaria e della convivenza tra uomo e macchina, tra la fretta di arrivare a destinazione e il rispetto delle norme più elementari di sicurezza.





Nel frattempo, la leggenda dell'anziano in Fiat Panda si aggiunge al folklore locale, una storia da raccontare con un pizzico di ironia e un sospiro di sollievo. Un promemoria vivente che, a volte, la sfortuna si ferma a un passo dalla tragedia, permettendoci di riflettere su quanto sia sottile la linea che separa una giornata qualunque da una che potrebbe cambiare la vita.





E così, mentre la Fiat Panda verrà probabilmente ricordata come il destriero di una sfida temeraria, a Punta Moro rimane un monito: il rispetto dei segnali stradali non è solo una questione di legge, ma di pura e semplice sopravvivenza. La prossima volta che vedrete una sbarra abbassata, ricordatevi dell'eroe in Panda e scegliete di aspettare. Dopotutto, la vita ha un programma ben più interessante di un incontro ravvicinato con un treno.

