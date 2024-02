Sardegna: Un piano da 2,5 milioni per l'integrazione degli immigrati

Un'iniziativa lodevole, se non fosse che nasconde la tacita ammissione di una realtà spesso ignorata: le condizioni di svantaggio e lo sfruttamento sono ancora una piaga aperta nel tessuto sociale dell'isola. La Consulta Regionale dell’Immigrazione, composta da un'eterogenea coalizione di rappresentanti, ha espresso parere favorevole al Programma Annuale 2024, che promette di affrontare temi cruciali quali l'integrazione linguistica e culturale, la tutela della salute dei più vulnerabili e il contrasto allo sfruttamento lavorativo. Iniziative nobili, senza dubbio, ma che sollevano una domanda inevitabile: perché solo ora? La risposta, probabilmente, si perde nell'eco di un dibattito politico che ha sempre relegato in secondo piano le esigenze dei più deboli.





"L2 Sardegna" e i "Piani regionali per la tutela della salute" rappresentano i fiori all'occhiello di questo programma, progetti che mirano a colmare il divario linguistico e a garantire assistenza a chi porta sulle spalle il peso di traumi e disagi. Eppure, il solo pensiero che nel 2024 ci sia ancora bisogno di "promuovere la formazione civico linguistica" o di "potenziare le competenze degli operatori" per affrontare problemi noti da decenni, ha il sapore amaro di un'occasione perduta. Il Progetto CASLIS si propone di ridurre l'incidenza del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo, un obiettivo quanto mai attuale in una regione che vive un paradosso: da una parte l'accoglienza, dall'altra la marginalità. Le "scelte drammatiche" che i sindacati denunciano da tempo trovano finalmente un riscontro in un piano che, si auspica, non rimanga lettera morta. Tra gli interventi previsti, spicca anche l'attenzione verso i giovani con background migratorio, con progetti dedicati all'inclusione socio-lavorativa e alla formazione professionale.





Una presa di coscienza importante, se non fosse che l'ammontare delle risorse destinate a tali iniziative sembra una goccia nel mare delle necessità. La Campagna “Nessuno è straniero all’umanità” e il Concorso “Graziano Deiana” si pongono l'ambizioso obiettivo di combattere gli stereotipi e i pregiudizi, in un'epoca in cui l'hate speech sembra essere diventato lo sport nazionale. Una sfida che la Sardegna accetta con coraggio, consapevole che il cammino verso l'integrazione e il rispetto dei diritti umani è ancora lungo e tortuoso. In conclusione, il Programma Annuale 2024 della Sardegna si presenta come un manifesto di buone intenzioni in un mare di ritardi e negligenze. Resta da vedere se le promesse saranno mantenute o se, come troppo spesso accade, i progetti resteranno confinati nei cassetti dell'inefficienza burocratica. La speranza è che, questa volta, la Sardegna possa davvero fare la differenza, dimostrando che l'accoglienza e l'integrazione non sono solo parole al vento, ma pilastri di una società che si rispetti.

In un contesto dove la questione dell'immigrazione viene troppo spesso trattata con superficialità o strumentalizzata per fini politici, la Sardegna si distingue per un approccio pragmatico e umanitario. La Regione, con un investimento di oltre 2 milioni e mezzo di euro, si impegna a garantire l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello del resto della popolazione.