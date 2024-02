Sardegna al fronte per la sicurezza sul lavoro: Una battaglia di civiltà

Un dato che, come una ferita aperta, sanguina di più pensando ai giovanissimi lavoratori, con un incremento degli infortuni che fa rabbrividire: +23,5% per i ragazzi fino a 14 anni e +11,25% per quelli tra i 14 e i 19. In questo scenario cupo, Cagliari si prepara a diventare teatro di una protesta che vuole essere un grido di speranza: domani, piazza Palazzo sarà il cuore pulsante di una mobilitazione che vede Cgil e Uil in prima linea, affiancate dalle categorie degli edili e dei metalmeccanici.





Un presidio regionale che non è un semplice raduno, ma un momento di condivisione, di lotta e di rivendicazione per "un impegno concreto da parte del Governo per fermare la strage nei luoghi di lavoro". Le rivendicazioni dei sindacati, portate al prefetto nel corso della mattinata, non sono un mero elenco di desideri: rappresentano una roadmap per un futuro in cui la vita dei lavoratori non sia più messa a rischio dalla sete di profitto. La "patente a punti", la "congruità di tempi e modi di esecuzione", l'"applicazione del contratto collettivo di riferimento", sono solo alcune delle misure proposte per arginare il fenomeno. Sassari e Olbia non rimangono a guardare: anche qui, iniziative e presidi sottolineano l'urgenza di un cambiamento, di un'inversione di rotta che ponga fine alla logica del "massimo ribasso" e degli "appalti a cascata", vere e proprie sentenze di morte per chi lavora.





"Mancanza di controlli, precarietà del lavoro sono scelte che hanno conseguenze drammatiche e vanno cambiate", tuonano i sindacati, in un appello che è impossibile ignorare. In un'isola dove il senso di comunità è ancora forte, la battaglia per la sicurezza sul lavoro diventa una questione di civiltà, un punto di non ritorno per dimostrare che la Sardegna non è solo una terra di accoglienza e di bellezza, ma anche un luogo dove la dignità e la vita delle persone vengono prima di tutto. E così, mentre le piazze si riempiono e le voci si alzano, la Sardegna si conferma ancora una volta terra di ribellione e di lotta, dove il diritto alla sicurezza non è negoziabile. Una lezione di civiltà e di umanità che, si spera, possa risuonare ben oltre i confini dell'isola, fino a raggiungere le coscienze di chi, a Roma, ha il potere e il dovere di ascoltare e di agire.

Il richiamo alla sicurezza nei cantieri risuona forte in Sardegna, una terra che, nonostante le sue bellezze, piange vittime del lavoro, un tributo di sangue che macchia l'orgoglio di un'isola fieramente autonoma. La tragedia di Firenze ha acceso i riflettori su una piaga nazionale che non risparmia la Sardegna: 25 vite spezzate nel 2023, tra chi non è mai tornato a casa e chi ha trovato la morte andando al lavoro.