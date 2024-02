Olbia: Casa occupata abusivamente da un senzatetto va a fuoco, Tragedia sfiorata tra le fiamme

Una casa abbandonata, rifugio di fortuna per anime senza dimora, è stata divorata dalle fiamme in via Nuova. Un rogo imponente che ha rischiato di trasformare l'episodio da cronaca a tragedia. L'edificio, un tempo dimora e oggi carcassa urbana, era diventato l'ultimo rifugio per chi la vita ha messo alla porta. E se per una volta la sorte ha girato le spalle all'ironia - nessun ferito, nessuna vittima, poiché al momento dell'incendio l'appartamento era deserto - resta il retrogusto amaro di una realtà che non può essere ignorata.





Le fiamme, che hanno inghiottito i due livelli dell'abitazione, parlano la lingua del degrado, di una decadenza che non è solo architettonica, ma sociale. E mentre i vigili del fuoco di Olbia combattevano contro il tempo e il fuoco, evitando che l'incendio si trasformasse in un inferno per l'intero quartiere, fuori venivano trascinate nove bombole di gpl, silenziosi testimoni dell'improvvisazione quotidiana di chi è costretto a vivere al limite. L'uso di bombole di gpl per scaldarsi o cucinare su fornelli da campeggio improvvisati racconta storie di disperazione e di sopravvivenza, di esistenze che si barcamenano ai margini di una società che troppo spesso preferisce guardare dall'altra parte. Questo episodio, che per puro caso non si è trasformato in una tragedia, deve far riflettere.





Non è accettabile che nel XXI secolo, in una delle nazioni più ricche del mondo, ci siano persone costrette a vivere in condizioni simili, in trappole mortali che aspettano solo una scintilla per mostrare il loro volto più crudele. Olbia oggi si sveglia con l'eco di un incendio che è stato spento, ma il fuoco del disagio sociale, della povertà e dell'esclusione continua a bruciare, alimentato dall'indifferenza e dall'incapacità di trovare soluzioni concrete per chi è stato lasciato indietro. È tempo di smetterla con il voltarsi dall'altra parte, con il lasciare che siano solo i vigili del fuoco a gestire le emergenze sociali. Questo incendio deve essere un campanello d'allarme per tutti, un richiamo a guardare in faccia la realtà e ad agire, prima che sia davvero troppo tardi.

Questa mattina Olbia è stata teatro di un episodio che fotografa in maniera impietosa la realtà di una società sempre più divisa tra chi ha troppo e chi non ha niente.