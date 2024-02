Luminosa rivoluzione per la strada verso l'aeroporto di Alghero

Stamattina, in conferenza stampa a Palazzo Sciuti, l'Amministratore Pietro Fois e il dirigente alla viabilità Gianni Milia hanno annunciato l'avvio dei lavori per la riqualificazione dell'illuminazione di questo cruciale asse viario. Un progetto ambizioso, dal costo di 870 mila euro, che prevede l'installazione di centoundici nuovi punti luce LED lungo i due chilometri e seicento metri di strada, promettendo un miglioramento significativo della visibilità e della sicurezza per tutti gli utenti. La decisione di sostituire l'illuminazione esistente con tecnologia LED non solo garantirà un incremento dei livelli di sicurezza ma rappresenta anche un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale. Il progetto, curato dall'ingegner Enrico Sini con la collaborazione dell'ing. Mignano, si distingue per l'introduzione di armature stradali a LED dotate di un sistema innovativo che regola il flusso luminoso in base alla luminosità ambientale circostante, consentendo così un risparmio energetico del 30% rispetto ai LED tradizionali.





L'attenzione alla sicurezza non si limita alla visibilità: i nuovi pali a sicurezza passiva, progettati per diventare cedevoli in caso di urto, eliminano il rischio che diventino ostacoli fissi impattanti, riducendo significativamente il pericolo per gli automobilisti in caso di incidente. Questa innovazione dimostra una cura e un'attenzione al dettaglio che va oltre il semplice miglioramento dell'infrastruttura, puntando a una vera e propria protezione degli utenti della strada. Il finanziamento del progetto, frutto di un primo stanziamento di 450 mila euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di uno aggiuntivo di 380 mila euro, testimonia l'impegno delle istituzioni nel promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini.





Con l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Tilocca di Burgos e l'avvio previsto per l'inizio della primavera, Alghero si prepara ad accogliere l'estate con una strada più sicura e accogliente per i numerosi turisti e per la popolazione locale. Questo progetto non è solo un esempio eccellente di come le moderne tecnologie possano essere impiegate per migliorare l'infrastruttura esistente, ma è anche un segnale forte del desiderio di progredire verso un futuro più sicuro e sostenibile. Alghero, con questa iniziativa, si pone all'avanguardia nella gestione delle risorse e nella cura del proprio territorio, illuminando letteralmente la via verso un domani più luminoso.

In un momento storico in cui l'attenzione per la sicurezza stradale e il risparmio energetico non è mai stata così alta, arriva da Alghero una notizia che accende una luce di speranza: la strada che collega la variante del Calich all'aeroporto Riviera del Corallo, la 6m che diventa sp 44, si appresta a vivere una vera e propria trasformazione.