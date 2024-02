Allo Stadio Friuli, i tifosi del Cagliari vittime della follia burocratica

La reazione del Cagliari è stata quella di un dignitoso stupore, misto a quella rassegnazione che solo chi è abituato a navigare nelle acque torbide del calcio nostrano può comprendere. La società di Giulini, con un comunicato che sa di amara ironia, ha espresso il proprio "rammarico e perplessità" per un episodio che, nel suo piccolo, è emblematico di un sistema che sembra aver perso il contatto con la realtà. Immaginiamo la scena: una parte dei tifosi rossoblù, giunti fiduciosi e carichi di passione dalla Sardegna, si trova di fronte a un muro invisibile, eretto non da qualche minaccia concreta alla sicurezza, ma dalla paura irrazionale di due striscioni.





La decisione di non entrare, in segno di solidarietà verso i propri simboli, è l'ultimo atto di dignità in una commedia dell'assurdo che ha visto protagonisti malvolentieri. Il club, con un appello che suona come un grido nel deserto, chiede "attenzione, solerzia e parità di trattamento" per i suoi sostenitori. Una richiesta tanto legittima quanto, temo, vana in un calcio che ha fatto della disparità di trattamento e della follia del regolamento due dei suoi pilastri portanti.





In questo teatro dell'assurdo, il vero motore del movimento, il tifoso, viene continuamente trascurato, se non apertamente osteggiato, in nome di un ordine pubblico che sembra ormai aver perso ogni contatto con la logica e il buon senso. Che il calcio sia diventato ostaggio di una burocrazia ottusa e di una sicurezza paranoica è ormai un dato di fatto, ma episodi come quello di Udine dimostrano che il fondo può sempre nascondere un abisso ancora più profondo. E così, mentre i tifosi del Cagliari rimangono fuori dallo stadio, privati della possibilità di sostenere la propria squadra per via di una decisione inspiegabile, ci si chiede quando, e se, il calcio italiano deciderà di riallacciare i fili con la realtà, riaprendo i cancelli a chi di questo sport ne è il cuore pulsante: i tifosi.

Quando si pensa che il calcio italiano abbia già toccato il fondo in termini di assurdità burocratiche, ecco che arriva il caso degli striscioni del Cagliari a Udine a dimostrare che il baratro è senza fondo. Una vicenda che rasenta il ridicolo, con i tifosi sardi che si sono visti negare l'ingresso allo stadio Friuli per due pezzi di stoffa, rei di non so quale nefandezza agli occhi delle autorità locali. "SC87" e "Assenti-Presenti", questi i messaggi sovversivi che hanno scatenato l'ira dei custodi dell'ordine pubblico, tanto da giustificare un bando senza appello.