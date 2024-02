Tornano nonostante il bando, la farsa infinita dell'espulsione - Due algerini processati per direttissima

Arrestati per "reingresso non autorizzato sul territorio nazionale", i due, di 32 e 26 anni, incarnano la figura dell'immigrato che non accetta un no come risposta, in un paese dove le leggi sembrano più suggerimenti che comandi. Giunti a bordo di barchini, come novelli Ulisse in cerca di una Itaca che però non li vuole, sono stati prontamente intercettati dalle motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza.





Successivamente, trasferiti al centro di accoglienza di Monastir per l'identificazione, si sono scoperti i loro precedenti: uno respinto e l'altro espulso, entrambi con un biglietto di sola andata fuori dai confini italiani che, tuttavia, hanno considerato più un invito a ritornare che un divieto. L'arresto e il successivo processo per direttissima hanno solo riconfermato ciò che era già evidente: l'Italia è un paese dalle porte spalancate, dove anche chi viene espulso trova il modo di rientrare con una facilità disarmante. E così, dopo un giro veloce davanti al giudice, ecco servito su un piatto d'argento un nuovo decreto di espulsione, in quello che appare sempre di più come un eterno ritorno dell'uguale, un ciclo infinito di arrivi, espulsioni e ritorni.





È questa la fotografia di un'Italia incapace di far rispettare le proprie regole, in cui il concetto di frontiera sembra svanire come nebbia al sole. E mentre il governo si arrovella in discussioni su come gestire i flussi migratori, sul campo si consumano episodi che sembrano beffarsi di ogni tentativo di regolamentazione. In questo scenario, i due algerini non sono che le ultime comparse in una scena che si ripete con monotona regolarità, simboli di un sistema che fatica a inquadrare e gestire la realtà migratoria con la serietà e l'efficacia che sarebbero necessarie. Mentre l'Italia continua a dibattere, chi viene espulso oggi può già pensare a come rientrare domani, in un gioco al rimpallo che sembra non avere fine.

La tragicommedia dell'immigrazione in Italia scrive un altro capitolo, stavolta sul palcoscenico della Sardegna, dove due algerini hanno deciso di sfidare lo Stato italiano con un atto di sfacciata ribellione: rientrare nel Belpaese nonostante un esplicito divieto.