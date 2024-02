Aggressione in classe ad Oristano: Studente con disturbi comportamentali attacca gli insegnanti





L'episodio ha causato un notevole scompiglio e ha richiesto l'intervento di altri insegnanti e personale scolastico per calmare lo studente. Le insegnanti coinvolte nell'aggressione sono state costrette a recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino a seguito delle ferite riportate. Questo incidente solleva questioni importanti riguardo alla gestione degli studenti con disabilità e disturbi comportamentali nelle scuole, evidenziando la necessità di risorse, formazione e supporto adeguati per il personale scolastico, al fine di garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

In un istituto superiore di Oristano si è verificato un grave episodio che ha visto protagonista un alunno con disabilità e disturbi comportamentali. La situazione di routine è stata interrotta quando lo studente, per motivi non del tutto chiari, ha iniziato ad aggredire fisicamente i suoi compagni di classe e successivamente anche le insegnanti di sostegno.