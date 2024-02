Dopo la revoca del divieto, riprende le molestie: 43enne di Olbia tormenta ex compagna e figlio





Questa vicenda, che trae origine da un decennio di abusi verbali e fisici, dal 2011 al 2022, emerge in tutta la sua gravità nel corso di un processo che vede l'uomo di Olbia protagonista di atti di violenza domestica. I carabinieri, attraverso indagini approfondite, hanno documentato una cronaca di insulti e vessazioni che ora attendono il giudizio del pubblico ministero.





La condotta dell'uomo, riemersa subito dopo la revoca del divieto di avvicinamento, pone l'accento sulla necessità di valutazioni approfondite in merito alla sicurezza delle vittime di violenza domestica, soprattutto quando sono coinvolti minori. La comunità, indignata e preoccupata, attende ora che la giustizia faccia il suo corso, sperando in una condanna che possa rappresentare un chiaro segnale contro la violenza familiare e a tutela delle vittime più indifese.

Ad Olbia un uomo di 43 anni ha segnato il ritorno alla violenza appena gli è stato concesso di avvicinarsi nuovamente alla sua ex compagna. Nonostante la fine formale del divieto, l'uomo non ha esitato a riprendere una serie di comportamenti inaccettabili, tra cui molestie e minacce, compiute in presenza del figlio di soli 5 anni.