Drammatico incidente a Dorgali: Escursionista travolto da un masso in gola profonda





Durante l'esplorazione, l'uomo è stato colpito in modo improvviso e violento da un masso, in un evento tanto raro quanto pericoloso.Il dramma si è consumato in una delle gole più impervie della zona, con pareti che si elevano oltre gli 80 metri, un contesto naturale di indiscutibile bellezza ma altrettanto rischioso. La posizione remota e la profondità della gola hanno reso estremamente complesse le operazioni di soccorso, mettendo a dura prova le abilità e il coraggio dei soccorritori.Grazie all'intervento tempestivo dell'elisoccorso del 118, l'escursionista è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Nuoro.





Le sue condizioni, purtroppo, sono state subito definite gravi, un chiaro segnale dell'impatto devastante subito.Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute anche le forze dell'ordine, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e comprendere le cause che hanno portato al distacco del masso. Questo incidente solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza dei percorsi escursionistici e sull'importanza di un'adeguata manutenzione e segnalazione dei potenziali pericoli.

In una giornata che si preannunciava ricca di avventure naturalistiche, un escursionista 46enne originario della Maddalena ha vissuto momenti di autentico terrore nella zona di Dorgali, nota per i suoi paesaggi mozzafiato e percorsi escursionistici.