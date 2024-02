A San Teodoro l'autonomia scolastica è un baluardo da difendere

La decisione di sopprimere l'autonomia scolastica e di accorpare l'istituto locale con quello di Budoni ha scatenato un'ondata di malcontento che ha trovato voce in una protesta colorata e pacifica davanti alle mura dell'istituto scolastico. I cartelli, tinti di speranza e di preoccupazione, sventolati da mani innocenti, hanno espresso un messaggio chiaro: l'autonomia di un istituto non è solo una questione amministrativa, ma il cuore pulsante di una comunità che cresce e che si riconosce nei valori trasmessi dalle proprie istituzioni educative.





La scelta degli enti regionali di procedere con l'accorpamento, senza un vero dialogo con chi quella scuola la vive ogni giorno, ha lasciato un senso di sconforto palpabile. "Una decisione calata dall'alto", come lamentano i rappresentanti scolastici e gli organizzatori della protesta, che non tiene conto delle peculiarità di un territorio in controtendenza rispetto alle dinamiche di spopolamento che affliggono altre zone della regione e del paese. San Teodoro, con la sua vivacità e il suo dinamismo, si trova ora a dover combattere non solo per la propria identità, ma anche per evitare che i suoi abitanti, specialmente i più giovani, siano costretti a subire le conseguenze di scelte burocratiche lontane anni luce dalle reali necessità del territorio.





Il pendolarismo forzato dei genitori e le limitazioni imposte sulle scelte didattiche e sulla programmazione educativa rappresentano un regresso inaccettabile per una comunità che ha sempre saputo farsi carico delle proprie esigenze in maniera proattiva e consapevole. Di fronte a questa situazione, la speranza è che l'assessorato regionale alla Pubblica Istruzione possa riconsiderare la propria posizione, ascoltando le voci di chi, ogni giorno, vive la scuola come un luogo di crescita, di incontro e di formazione.





La richiesta è semplice: permettere a San Teodoro di mantenere la propria autonomia scolastica, garantendo così il diritto a un'istruzione che sia realmente vicina alle esigenze dei suoi studenti e delle loro famiglie. La protesta di San Teodoro non è solo la difesa di un principio amministrativo, ma la manifestazione di un legame indissolubile che unisce la scuola alla sua comunità. In un mondo che sembra correre sempre più veloce, dimenticando troppo spesso l'importanza dei legami locali, San Teodoro ci ricorda che l'educazione è prima di tutto una questione di radici, di identità e di appartenenza.

