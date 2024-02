La disinformazione una delle cause della diffusione delle droghe tra gli adolescenti

Cosa è successo nella mente in via di formazione di quel bambino che ha fatto cambiare così radicalmente il suo punto di vista? È successo che sono subentrate le bugie diffuse dai media all’” avanguardia” e dagli spacciatori, secondo cui la marijuana è una cosa naturale e, quindi, non fa male; “che c’è di male, una canna se la fanno tutti, quindi perché non io?”; e ancora, come ha dichiarato un ragazzino di seconda media durante una conferenza: “mio papà si fa le sigarette con la marijuana, dice che lo rilassa”. La pubblicità subdola e ingannevole, neanche tanto occulta, inserita ad arte nello sceneggiato televisivo in prima serata, in cui l’attore protagonista chiede alla compagna: “amore, passami il fumo, mi voglio rilassare”, sta forse trasmettendo un messaggio diverso da ciò che affermano gli spacciatori in strada? Non occorre essere dei geni per capire dove si intende arrivare con un bombardamento di messaggi subliminali di questo tipo e non possiamo scordare che i ragazzi di oggi assorbono facilmente questo tipo di messaggi.





“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” scriveva negli anni ’70 il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard. Se non operiamo tutti e in sinergia in quella direzione, dalle Istituzioni alla scuola, dalle varie associazioni di volontariato alle comunità già impegnate a sconfiggere la cultura dello sballo, la guerra è persa. E, di conseguenza, il futuro stesso della nostra società. I volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology da anni sono in prima fila e continueranno nel loro impegno. Lo faranno anche nei giorni tra lunedì 19 e mercoledì 21 febbraio a Cagliari, Nuraminis, Olbia e La Maddalena, dove centinaia di libretti verranno distribuiti nelle strade e nei negozi, chiedendo la collaborazione attiva degli esercenti per divulgare il messaggio di vivere liberi dalla droga.

Se dovessimo fare un sondaggio tra i bambini di età tra gli 8 e i 10 anni, ponendo la domanda: tu cosa ne pensi delle droghe? Tutti risponderebbero che fanno male e che non ne faranno mai uso. Se la stessa domanda la facessimo agli adolescenti tra 11/13 anni, da tanti di loro avremmo risposte del tipo: “una canna non è poi la fine del mondo” e “tanti miei amici ne fanno uso e si divertono”. A 14/15 anni sono pochi i ragazzi che non abbiano fatto uso almeno una volta di marijuana in associazione all’alcol; tra i 15 e i 19 anni sono davvero rari i casi in cui non abbiano assunto sostanze di diversi tipi, comprese le nuove pericolosissime droghe sintetiche.