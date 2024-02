L'erborista della droga ad Oristano - Arrestato dai carabinieri

Ma non fermiamoci alla quantità. La qualità, o meglio, la cura con cui questo imprenditore in erba (è il caso di dirlo) si dedicava alla sua "coltivazione" era da manuale: lampade alogene per simulare il sole della California, incubatrici per garantire una crescita ottimale, e tutto il materiale necessario per il confezionamento, pronto per soddisfare i clienti più esigenti. Insomma, un'attività che, a parte il piccolo dettaglio della legalità, avrebbe fatto invidia a qualsiasi start-up biotech. Eppure, nonostante l'apparente genialità dell'operazione, il nostro aspirante botanico è stato arrestato, e ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di affrontare il giudizio direttissimo presso il tribunale di Oristano. La domanda sorge spontanea: era davvero tutto questo impegno necessario per finire a coltivare marijuana in casa propria? Forse no, ma certo è che la vicenda ci consegna un personaggio che, nel bene e nel male, ha cercato di fare dell'autoproduzione un'arte, seppur in un campo decisamente discutibile.





E così, mentre i carabinieri di Oristano smantellano questo laboratorio della droga, non possiamo fare a meno di riflettere su quanto sia sottile la linea tra genio e follia, tra l'imprenditorialità e la criminalità. Un episodio che, nel suo piccolo, ci ricorda che, in fondo, l'Italia è sempre un paese pieno di sorprese, dove l'ingegno non manca mai, anche quando decide di percorrere strade decisamente tortuose ed illegali.

Ad Oristano, i carabinieri hanno messo le mani su un'operazione che più che un crimine sembrava un tentativo di avviare una nuova filiale di erboristeria, se non fosse stato per il piccolo dettaglio che il prodotto in questione era marijuana, e non proprio delle erbe aromatiche per il vostro brodo domenicale. Con 810 grammi di questa "erba" particolare pronta per il mercato, il nostro protagonista, un uomo di 49 anni che fino a quel momento non aveva mai avuto a che fare con la giustizia e che si trovava in uno stato di disoccupazione (chissà, forse stava cercando di reinventarsi come agricoltore innovativo), si è visto trasformare la sua abitazione in un vero e proprio showroom della droga.