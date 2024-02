Regione Sardegna Proroga Concessioni Balneari per il 2024

La decisione mira a stabilizzare il settore turistico, fornendo alle imprese più tempo per organizzarsi in vista della stagione estiva. Parallelamente, la Regione sta lavorando sull'approvazione di nuove linee guida per il Piano di Utilizzo del Litorale (PUL), strumento essenziale per la concessione delle aree demaniali marittime, ma spesso assente nei Comuni. L'obiettivo è di dotare le amministrazioni locali degli strumenti necessari per una gestione efficiente e razionale del demanio marittimo, incentrata sul turismo. Questa iniziativa non solo offre stabilità agli operatori balneari, ma sottolinea anche l'importanza del turismo per l'economia regionale, promuovendo un approccio proattivo alla pianificazione e alla gestione delle risorse costiere.

La Giunta Regionale della Sardegna ha deciso di estendere la validità delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per la stagione 2024. Questa mossa, ancora non ufficializzata sul sito della Regione, rappresenta un respiro di sollievo per gli operatori del settore, che gestiscono circa 1.950 concessioni e impiegano oltre 4.000 lavoratori.