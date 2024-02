Sciopero dei Vigili del Fuoco in Sardegna: Un grido di dolore contro l'indifferenza dello Stato

E lo fanno con una determinazione che sa di disperazione, con un'azione di sciopero che è molto più di un semplice appello: è un grido di dolore che attraversa il mare e si insinua nelle stanze ovattate del potere. Sabato 17 febbraio, dalle 9 alle 13, le sirene non suoneranno per esercitazione, ma per marcare un silenzio, quello dell'indignazione. Sotto accusa, una serie di disservizi che farebbero arrossire anche il più sfacciato dei burocrati: promozioni congelate come i fondi destinati a loro, indennità che fanno sembrare l'elemosina una mancia generosa, e ritardi nei pagamenti che mettono a dura prova anche il più paziente tra i mortali. E non è finita qui.





La Sardegna sperimenta sulla propria pelle l'assurdità di un sistema che prevede "rinforzi dalla penisola" in caso di calamità, con tempi di attesa che sfidano ogni logica di emergenza. Ma ciò che veramente fa accapponare la pelle è l'indifferenza con cui queste richieste vengono accolte dalle stanze del potere. Un'indifferenza che sa di beffa, quando si pensa al valore di questi uomini e donne che, ogni giorno, si giocano la vita per la nostra sicurezza. Il sindacato Conapo, con in testa Pietro Nurra, non chiede la luna, ma soltanto quello che è giusto: condizioni di lavoro dignitose per chi dignitosamente affronta il fuoco per noi. Il Ministero dell'Interno, con il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Emanuele Prisco, si trova ora di fronte a una scelta: continuare a fingere che il problema non esista, o finalmente aprire gli occhi e le orecchie a queste legittime richieste. Gli italiani sanno riconoscere i loro eroi, anche quando questi ultimi sono costretti a togliersi il casco e a indossare la maschera dell'agitazione.





Sarà interessante vedere se questo sciopero sarà sufficiente a scuotere le coscienze di chi può fare la differenza. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco della Sardegna ci ricordano che, anche nel gesto di protesta, il loro primo pensiero è per la sicurezza dei cittadini, garantendo gli interventi di soccorso nonostante lo sciopero. Un esempio di abnegazione e professionalità che meriterebbe ben altra attenzione e rispetto. È tempo che lo Stato risponda a questo grido di allarme, non con promesse al vento, ma con azioni concrete. Perché il coraggio e il sacrificio meritano rispetto, non l'oblio.

In un'epoca in cui il clamore mediatico sembra relegare alle cronache di secondo piano anche le vicende più stringenti, ecco che si staglia l'ennesima protesta, destinata a scuotere non poco le coscienze di chi, dal tepore delle proprie certezze, finge di non vedere. I Vigili del Fuoco della Sardegna, quei paladini senza mantello che quotidianamente si fanno carico delle nostre insicurezze, hanno deciso di incrociare le braccia.