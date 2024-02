Tentato omicidio in tribunale: Il detenuto che voleva uccidere la PM di Lecce #italia

Pancrazio Carrino, 42 anni, figura di spicco nell'operazione "The Wolf" che ha visto il crollo del clan Lamendola-Cantanna, ha orchestrato un piano degno del miglior thriller: fingendosi pentito, ha cercato di avvicinare la pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, con l'intento di ucciderla durante l'interrogatorio.





Il suo stratagemma, però, non era semplice follia momentanea, ma un calcolato atto di vendetta contro la magistratura che aveva osato smantellare le fila del clan a cui apparteneva. La pm Ruggiero, insieme alla giudice Francesca Mariano, aveva già pagato il prezzo di questa guerra contro il crimine organizzato, trovandosi sotto una costante minaccia che aveva reso necessaria una scorta armata. Il 31 luglio, giorno dell'interrogatorio che avrebbe potuto segnare la fine della pm Ruggiero, Carrino si presentò con un frammento di ceramica, prelevato con astuzia dal bordo interno del water della sua cella di isolamento, nascosto in modo tanto macabro quanto ingegnoso. Il tenente dei carabinieri Alberto Bruno, con un'intuizione che gli ha probabilmente salvato la vita, riuscì a sventare il piano intercettando l'arma improvvisata prima che potesse essere utilizzata.





La confessione di Carrino, emersa durante il secondo interrogatorio a Terni, rivela non solo la premeditazione dell'attentato fallito ma anche un livello di disperazione e audacia che sfida la nostra comprensione della natura umana. L'idea che un uomo possa arrivare a contemplare l'assassinio di un pubblico ministero per sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni criminali solleva interrogativi inquietanti sullo stato del nostro sistema di giustizia e sulla sicurezza di coloro che lo amministrano. L'episodio lascia un retrogusto amaro, una testimonianza della guerra silenziosa che si combatte ogni giorno nelle aule dei tribunali e nelle strade delle nostre città, tra le forze dell'ordine e le organizzazioni criminali. È un monito per tutti noi, un richiamo alla vigilanza e al supporto incondizionato verso coloro che rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza e il nostro diritto alla giustizia.





La storia di Carrino, con il suo finale fortunatamente non tragico, ci ricorda che la lotta alla criminalità non è mai un affare semplice e che la linea tra la vita e la morte può essere sorprendentemente sottile. In questo contesto, la resilienza e il coraggio di figure come la pm Ruggiero e il tenente Bruno brillano come esempi di dedizione e sacrificio, baluardi contro le forze oscure che cercano di sovvertire l'ordine e la giustizia.

A Lecce, teatro di eventi che spesso sfuggono alla cronaca, si è consumato un episodio che avrebbe potuto macchiare per sempre la storia giudiziaria italiana.