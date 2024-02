Violenza domestica a Sestu: 36enne ubriaco minaccia di morte la madre e le distrugge la casa - Arrestato dai carabinieri

Un 36enne, con un curriculum di minacce e aggressioni che farebbe impallidire anche il più coriaceo dei delinquenti, ha deciso che non era ancora abbastanza, mirando questa volta alla propria madre, minacciandola di morte e trasformando i mobili di casa in un cumulo di rottami, come se la distruzione potesse essere un miserabile sfogo per le proprie frustrazioni.





I carabinieri, chiamati a intervenire per sedare quella che è stata etichettata come una "lite", hanno scoperto che l'episodio era solo l'ultimo di una lunga serie, un tassello di un mosaico familiare fatto di terrore e sopraffazione. Questo uomo, se così si può definire chi si abbandona a simili eccessi di violenza, non era nuovo alle cronache di violenza domestica, avendo già reso la vita dei suoi familiari un vero e proprio inferno su terra.





L'arresto, in questo contesto, non appare solo come una misura repressiva, ma quasi come un atto di liberazione per quei familiari condannati a subire in silenzio. Eppure, ciò che veramente sconcerta è l'abitudine con cui queste storie di violenza domestica vengono registrate e archiviate, come se fossero parte inevitabile del tessuto sociale. È tempo di chiedersi quando, come società, decideremo di smettere di girare la testa dall'altra parte, affrontando con coraggio e determinazione la piaga della violenza domestica.





Questi episodi non sono semplici "liti familiari", ma manifestazioni di un disagio profondo che richiede una risposta altrettanto profonda, non solo dalle forze dell'ordine, ma da tutti noi. La storia di questo 36enne non è solo la cronaca di un arresto, ma un monito a non sottovalutare il potere distruttivo dell'alcol e della violenza, due demoni che, una volta scatenati, non conoscono limiti né pietà.





La comunità di Sestu, così come l'intera società, deve riflettere su come proteggere le vittime e prevenire che tali tragedie si ripetano, perché ogni episodio di violenza domestica è una sconfitta collettiva, un segno di quanto ancora ci sia da lavorare per costruire un mondo in cui la sicurezza non sia un lusso, ma un diritto inalienabile.

In quella che dovrebbe essere la sacra dimora della sicurezza familiare, a Sestu, si è consumata una vicenda che riporta alla luce l'ignominia di certe anime perse nella spirale dell'alcol e della violenza.