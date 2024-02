Anche Forza Italia sul recupero del Caval Marì: "Si può procedere con il rilancio del prestigioso immobile"

“In questo modo si migliora la complessiva offerta di servizi alla cittadinanza ed ai turisti, proseguendo nel percorso di recupero del patrimonio pubblico locale abbandonato” rimarca la Caria, ricordando anche l’utilizzo proficuo che ne fece l’amministrazione di centrodestra guidata dall’allora sindaco Marco Tedde. “Dai grandi eventi di Antonio Marras che attiravano aerei pieni di giornalisti della moda, Show The chef con Young & Rubicam e Il Gambero rosso, decine di mostre ed eventi di grande livello e centinaia di incontri pubblici sulle tematiche più rilevanti per la nostra comunità, come Piano urbanistico, Piano del Porto e Piano dei trasporti con la Regione ed eventi legati all’agricoltura sempre con la Regione. Ora – conclude la Caria – con la conclusione di questa procedura si potrà finalmente dare nuova vita al prestigioso immobile”.

“La strada intrapresa per il recupero e il rilancio del Caval Marì è quella giusta”. Lo sottolinea Giovanna Caria, candidata con Forza Italia alle prossime Elezioni Regionali del 25 febbraio, commentando la notizia relativa alla presentazione di cinque offerte per il bando predisposto dall’amministrazione comunale. L’ex assessora al Demanio della Giunta algherese ricorda il lavoro portato avanti per mesi, assieme agli uffici comunali, per giungere a una conclusione positiva della procedura: dai contatti fitti con gli altri soggetti coinvolti – Regione e Demanio dello Stato – alla predisposizione del bando.