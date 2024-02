Operazione SpINNaker: Colpo al cuore della pesca illegale in Sardegna

La battaglia contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, ha portato alla luce 39 illeciti amministrativi o penali, con sanzioni pecuniarie per oltre 42.000 euro e il sequestro di più di 750 kg di prodotto ittico. Il bersaglio principale? La mancanza di tracciabilità e l'etichettatura scorretta dei prodotti ittici, una pratica troppo spesso sottovalutata ma di vitale importanza per la salvaguardia dell'ecosistema marino e la tutela del consumatore. Non meno rilevante è stata l'azione di contrasto nei confronti di quella vendita sottobanco, propagandata attraverso i social, dove la polpa di riccio di mare, priva di qualsiasi documentazione, finiva sulle nostre tavole senza riguardo per le norme che tutelano sia l'ambiente sia la salute pubblica. La collaborazione con la Polizia Locale ha permesso di smascherare e sanzionare questi venditori della domenica con multe che hanno raggiunto i 1500 euro. Ma l'operazione "SpINNaker" non si è limitata al solo contrasto del commercio illegale.





Ha messo in luce anche la necessità di un rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie, come dimostra la sanzione di 2000 euro irrogata a un esercizio commerciale per non aver rispettato il piano di autocontrollo HACCP, e ha posto un freno alla pesca in aree protette, con sanzioni che hanno toccato i 9000 euro. Tra i casi emblematici, quello di un pescatore dilettante che, nella laguna di Santa Gilla, sfidava il divieto di pesca subacquea con autorespiratore, solo per ritrovarsi a pagare una sanzione da 1000 euro e a vedere sequestrata l'attrezzatura e il pescato, fortunatamente rilasciato in mare perché ancora vivo. Questa operazione non è solo un bilancio di numeri e sanzioni, ma testimonia l'impegno incessante delle autorità nella tutela delle nostre acque. È un monito per tutti: il mare è un patrimonio da preservare, non un'inesauribile fonte di profitto da saccheggiare. E in questo sforzo, ogni azione conta, perché solo insieme possiamo garantire un futuro sostenibile per il nostro mare e per le generazioni che verranno. La lotta alla pesca illegale non si arresta qui, ma prosegue, incrollabile, sotto il segno di "SpINNaker".

In un'epoca in cui la frontiera tra legalità e illecito sembra sfumare nelle acque cristalline della nostra amata Sardegna, l'operazione "SpINNaker" emerge come un faro di giustizia, illuminando le ombre della pesca illegale che da troppo tempo minacciano il patrimonio ittico del nostro mare. Dall'8 gennaio all'8 febbraio 2024, sotto l'egida del Centro Controllo Pesca della Direzione Marittima di Cagliari, si è dispiegata una vasta operazione che ha visto impegnate le Capitanerie di porto di Cagliari e Oristano, insieme agli Uffici circondariali marittimi di Arbatax, Bosa, Carloforte, Portoscuso e Sant’Antioco, in una lotta senza quartiere contro l'illecito.