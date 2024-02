Lo Carraixali de l'Alguer presenta "Ragazzinscena" e "Pentolacce"

“Storia e Mitologia” per il tradizionale Carnevale dei Bambini: Ragazzinscena, a cura di Rm Management, dà appuntamento sabato 17 febbraio, dalle ore 15, con partenza dai Giardini Giuseppe Manno. Protagoniste le scuole elementari cittadine, borgate comprese, con la partecipazione di gruppi di spettacolo esterni: 13 gli istituti scolastici che sfileranno in rappresentanza dei 3 Istituti Comprensivi e di quelli paritari e privati. Ad aprire la sfilata la Banda Musicale A. Dalerci di Alghero con la partecipazione del gruppo artisti sui trampoli “Lanchilonchi" di Loiri P. San Paolo, Alex y trumpet di Sassari, il Centro Emera asd La Pietraia, il Nuovo Espacio Salsero di Diego Nieddu, le Ragazze Kangoo Jessica Puggioni e del Gruppo estemporaneo Buldèl “Amici sotto spirito Alghero”. Domenica 18 febbraio è invece tempo di WW Il Carnevale e le sue Pentolacce, dalle ore 15 “La Fiaba di Cenerentola” in Piazza Pino Piras a cura de La Nuova Piccola Compagnia.

Il Carnevale algherese è uno dei momenti allegorici più attesi in città. Dopo il successo del "Carnevale a tre tempi" nell'ex Mercato ortofrutticolo e della sfilata tra le borgate, è tempo di "Ragazzinscena" e "Pentolacce". Una festa di colori, maschere, installazioni e musica.