Tertenia, due giornate di screening per la prevenzione del tumore del colon retto

È importante ripetere l’esame di screening ogni due anni, periodicità ritenuta ottimale, anche in relazione al lento sviluppo dei tumori. «In questa occasione le assistenti sanitarie del nostro Centro screening si occuperanno della consegna e il ritiro del kit – spiega Ignazio Dei, direttore della sc Prevenzione e Promozione della Salute della Asl Ogliastra – inoltre, durante queste giornate, le assistenti sanitarie forniranno tutte le indicazioni riguardanti la raccolta, la conservazione e la riconsegna dei campioni per la ricerca del sangue occulto. Cercheremo anche di sensibilizzare i cittadini sulla promozione degli altri screening oncologici attivi nella nostra Asl, come quello sulla prevenzione del tumore della mammella e quello della cervice uterina». L’iniziativa si inscrive nell’ambito del Programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al colon retto, curata dal Servizio sanitario nazionale. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Centro screening della Asl Ogliastra (366 819 5421 – 366 819 6537 – 0782 42 973) dalle ore 08.30 alle ore 13.00 o inviare una mail all’indirizzo: screeningoncologici@aslogliastra.it.

Due giornate dedicate alla prevenzione, per combattere il tumore del colon retto. Il Centro screening della Asl Ogliastra invita tutti i cittadini di Tertenia, donne e uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni, ad effettuare il test gratuito per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il materiale necessario per l’esecuzione dell’esame (kit diagnostico e relative istruzioni) sarà a disposizione della popolazione nell’aula consiliare del comune di Tertenia, nelle giornate di giovedì 22 febbraio (dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30) e di sabato 24 febbraio (dalle ore 09.30 alle ore 13.30). L’esame, estremamente semplice, consiste nella raccolta (eseguita a casa) di un piccolo campione di feci e nella ricerca di tracce di sangue non visibili a occhio nudo.