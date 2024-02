Lodè accoglie il nuovo elettrocardiografo palmare: Un salto qualitativo per la salute cittadina

La sindaca Antonella Canu sottolinea l'importanza dell'iniziativa: “L'elettrocardiografo palmare consente, in caso di necessità, di eseguire un elettrocardiogramma e di trasmetterlo in tempo reale alla centrale operativa 118 di Sassari, via telematica”. Un prezioso progresso per Lodè, specialmente considerando la distanza degli ospedali di riferimento. Grazie alla collaborazione con AREUS per definire un protocollo d'emergenza, l'elettrocardiografo servirà su richiesta del 118, garantendo diagnosi tempestive e specialistiche.





“A nome dell’amministrazione comunale ringrazio il dott. Argiolas, direttore sanitario e amministrativo di Areus, che ha collaborato attivamente per rendere possibile questa iniziativa. Ringrazio l'associazione La Fenice per il servizio prezioso che offre alla nostra comunità”, conclude la sindaca Canu, evidenziando l'impegno condiviso per la salute dei cittadini di Lodè.

A Lodè, grazie all'impegno dell'associazione di volontariato La Fenice e al supporto dell'amministrazione comunale, diventa operativo un avanzato elettrocardiografo palmare, un'innovazione significativa per la salute dei cittadini. Questo strumento, attivo dal 25 gennaio, permette di effettuare elettrocardiogrammi e inviarli in tempo reale alla centrale operativa 118 di Sassari, migliorando così l'efficienza del soccorso in situazioni d'urgenza.