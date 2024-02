Il caro prezzo della negligenza: Malasanità in Sardegna e la rivalsa della Corte dei Conti

Un errore con conseguenze devastanti, che si traduce in un risarcimento di oltre 1,5 milioni di euro alla famiglia colpita. La storia risale al 2006, ma solo ora la Guardia di Finanza ha segnalato alla Corte dei Conti il commissario straordinario pro tempore dell'Azienda Sanitaria Regionale, responsabile del pagamento del risarcimento senza aver avviato l'azione di rivalsa contro i medici e l'infermiere coinvolti. Un'omissione che solleva dubbi sulla gestione delle responsabilità all'interno del sistema sanitario pubblico e sulla tutela delle vittime di malasanità. L'indagine condotta dalle Fiamme Gialle ha messo in luce non solo la tragedia personale vissuta dalla famiglia, ma anche le lacune di un sistema che sembra più pronto a compensare che a prevenire o a punire. La famiglia, dopo anni di battaglie legali, ha ottenuto giustizia, sebbene nessun risarcimento possa realmente compensare il danno subito.





La decisione del 2019 di chiudere il contenzioso con un atto di transazione ha sancito il riconoscimento della responsabilità medica, ma ha anche aperto il capitolo della responsabilità amministrativa. L'omissione dell'azione di rivalsa solleva questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla necessità di assicurare che coloro che commettono errori ne sopportino le conseguenze, non solo a livello morale ma anche economico. La richiesta di recupero delle somme versate dalla Corte dei Conti rappresenta un passo importante verso il riconoscimento della responsabilità amministrativa e la tutela dell'erario pubblico.





Tuttavia, resta la domanda di come prevenire che simili tragedie si ripetano in futuro e di come garantire che il sistema sanitario non solo curi ma protegga chi si affida a esso. Questo episodio di malasanità in Sardegna è un monito severo sulla necessità di vigilanza, formazione e responsabilità all'interno del sistema sanitario. È essenziale che ogni aspetto della cura del paziente sia gestito con la massima attenzione e che vi sia una chiara attribuzione di responsabilità in caso di errori. Solo così sarà possibile ripristinare la fiducia nel sistema sanitario e assicurare che tragedie simili non si verifichino mai più.

Nel cuore del Sud Sardegna, un episodio di malasanità solleva interrogativi profondi sul sistema sanitario e sulla responsabilità medica. Un bambino nasce con gravi lesioni cerebrali, un danno biologico permanente valutato al 95%, a seguito di errori commessi dall'equipe di ostetricia che aveva sottovalutato il quadro clinico della madre e gestito in modo inadeguato il parto.