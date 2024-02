Morte a catena: L'inferno di Otto e l'indifferenza criminale a Cagliari

Una morte lenta, atroce, sotto il peso dell'indifferenza più totale. "Non lo dimenticherò mai: l'ho chiamato Otto, non aveva nemmeno un nome, e nessuno del nucleo familiare lo ha degnato di uno sguardo mentre eravamo lì. Se ne era andato da poche ore". Queste le parole di Monica Pisu, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Cagliari e provincia, che ha scoperchiato questa vergogna. E cosa fa il padrone? Nulla. Questa è la realtà di un'indifferenza che uccide, di una crudeltà che non ha più confini. Ma la storia non finisce qui. Altri animali, cani ridotti a scheletri, conigli ammassati in gabbie che sarebbero strette persino per un criceto, capre dimenticate come vecchi arredi in un cortile.





Sono stati salvati, sì, ma a che prezzo? Tre cuccioli hanno perso la loro breve lotta contro la parvovirosi, malattia devastante ma prevenibile con un minimo di cura e attenzione. Questo caso non è un'eccezione, è un emblematico esempio di una barbarie quotidiana che si consuma nell'ombra, nel silenzio complice di chi preferisce voltarsi dall'altra parte. È facile, comodo persino, ignorare il dolore se non ci tocca direttamente. Ma oggi, cari lettori, vi chiedo: fino a quando?





La denuncia alla Procura di Cagliari per maltrattamento e abbandono è un passo, ma non basta. Serve una presa di coscienza collettiva, una rivolta morale contro questa barbarie che si nasconde dietro le quinte della nostra società. Non possiamo permettere che la vita di un essere senziente sia considerata così irrilevante, così facilmente sacrificabile sull'altare dell'indifferenza. È ora di dire basta. Basta con l'abbandono, basta con il maltrattamento, basta con l'indifferenza. Ogni animale salvato è una vittoria, ma ogni animale perso è una sconfitta per tutti noi. Non possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a queste atrocità.





La battaglia di Monica Pisu e delle guardie zoofile Oipa è la nostra battaglia, una lotta contro l'indifferenza, contro la crudeltà, per un mondo dove la vita di ogni creatura sia rispettata e protetta. È tempo di agire, di prendere posizione, perché l'indifferenza uccide, ma il nostro impegno può fare la differenza. Non dimentichiamolo mai.

