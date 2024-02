Caso Cocco, la garante Irene Testa: “Ora si faccia chiarezza sul rispetto del principio di territorialità della pena”

“Resta il fatto che bisogna capire perché una persona, il cui reato era stato declassificato, è stata trasferita fuori regione. Quanti casi di questi ci sono? Per capirlo occorrerebbe capire cosa è successo nella vicenda di Cocco, che deve far riflettere sul rispetto del principio della territorialità della pena, non solo per i detenuti sardi che vengono trasferiti fuori dall'isola ma anche e soprattutto per quei 1000 detenuti che dalla penisola vengono portati nelle carceri della Sardegna”, chiude Testa.

“Ho appreso dall'avvocato Rosaria Manconi il rientro in Sardegna di Tomaso Cocco. Sicuramente è una buona notizia”, commenta Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale della Regione Sardegna che nei giorni scorsi si è mobilitata chiedendo un immediato intervento del garante nazionale in seguito al trasferimento di Cocco in Sicilia.