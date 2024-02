Sette candidati "Impresentabili" alle regionali in Sardegna

Questi individui sono coinvolti in procedimenti giudiziari che vanno dalla corruzione al traffico di stupefacenti, fino ad accuse di associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. In particolare, l'assessora Satta è attualmente a processo, accusata per tentata concussione, legata a nomine ritenute illegittime all'interno della Regione sarda. Valerio De Giorgi è atteso in aula il 18 marzo con l'accusa di corruzione. Maria Grazia Giordo affronta una condanna a sette anni in primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con una sentenza attualmente in appello. Sergio Oriti Niosi è implicato in un processo per corruzione con la prossima udienza fissata per il 22 marzo. Antonello Peru e Giovanni Satta sono entrambi accusati di corruzione e traffico di stupefacenti, rispettivamente, con i procedimenti in corso.





Salvatore Sechi, infine, è a processo per accuse gravissime legate al terrorismo e alla eversione dell'ordine democratico. Questa situazione pone in rilievo la problematica dell'integrità e dell'affidabilità dei candidati impegnati nella vita politica regionale, sollevando interrogativi sulle procedure di selezione e sulle misure di controllo adottate dai partiti e dalle coalizioni. La segnalazione della Commissione Antimafia invita a una riflessione più ampia sulle responsabilità etiche e legali degli aspiranti rappresentanti pubblici, sottolineando l'importanza di garantire trasparenza e legalità nel processo elettorale.

