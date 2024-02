Protesta degli agricoltori sardi per il mancato pagamento degli aiuti

Questa mobilitazione segue una precedente protesta avvenuta il 15 dicembre a Sassari, dove, nonostante le promesse di pagamento entro la fine di gennaio, circa 12.000 aziende agricole rimangono escluse dagli indennizzi destinati al comparto agricolo, gestiti dall'Agenzia Laore. Le manifestazioni di dissenso si sono estese anche alle sedi Argea di Sassari, Nuoro e Sanluri, con un evento previsto a Oristano posticipato al 19 febbraio a causa della Sartiglia.





Il presidente di Csa, Tore Piana, e il dirigente Stefano Ruggiu, imprenditore nel settore ortaggi, hanno messo in luce le difficoltà incontrate dagli agricoltori sardi, costretti a vendere spesso sotto costo a causa delle stringenti normative imposte dall'UE e dalla Regione. La mancata erogazione degli aiuti aggrava ulteriormente questa situazione, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle aziende agricole dell'isola.





La protesta, che ha raccolto l'adesione di un ampio spettro di operatori del settore, punta a sollecitare un'azione immediata per il pagamento degli aiuti dovuti, evidenziando come la pazienza degli agricoltori sia stata messa a dura prova. Nel corso della giornata, una delegazione di manifestanti e dirigenti dell'associazione è stata ricevuta negli uffici dell'assessorato, segnando un momento di dialogo in una giornata segnata da richieste di giustizia e equità per il mondo agricolo sardo.

Un nutrito gruppo di allevatori e agricoltori sardi ha dato vita a un sit-in di protesta ieri mattina a Cagliari, davanti alla sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, organizzato da Csa. La manifestazione, caratterizzata da striscioni e cartelli, ha espresso il crescente malcontento per il ritardo nei pagamenti degli aiuti Pac e regionali, fondamentali per il sostentamento del settore agricolo dell'isola.