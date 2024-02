Matteo Salvini conclude visita strategica in Sardegna con focus su Porto Torres





L'incontro ha offerto l'occasione per approfondire le dinamiche operative e le strategie di sviluppo della guardia costiera, nonché per discutere gli interventi di ammodernamento infrastrutturale dello scalo di Porto Torres. Porto Torres, uno degli hub marittimi più vitali dell'isola, sta attraversando un processo di ammodernamento infrastrutturale, testimoniato dal significativo investimento del Ministero guidato da Salvini.





La visita del Ministro ha evidenziato l'importanza strategica di questo porto non solo per il nord ovest della Sardegna ma anche nel contesto marittimo nazionale, con un'attenzione particolare ai 380 chilometri di costa sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto locale. L'accento posto sul restyling del porto si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione delle infrastrutture sarde, mirando a potenziare le capacità logistiche e turistiche dell'isola. Le discussioni e gli incontri avvenuti durante la visita del Ministro Salvini puntano a rafforzare il ruolo della Sardegna nel Mediterraneo, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che tenga conto delle specificità territoriali e delle esigenze di modernizzazione.





La due giorni in Sardegna si è dunque conclusa lasciando presagire una serie di iniziative future che, grazie al supporto e all'investimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbero significativamente influenzare la crescita economica e turistica della regione, con Porto Torres in prima linea nel processo di rinnovamento.

