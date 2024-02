Arrestata una 36enne per scippo ai danni di un anziano: I carabinieri sventano un furto a Porto Torres





I sospetti erano apparentemente lì nel tentativo di usare le carte di credito sottratte. Durante l'intervento dei militari, uno dei presunti complici ha tentato senza successo di allontanarsi, probabilmente nel disperato tentativo di disfarsi della refurtiva. Fortunatamente, parte del maltolto è stata recuperata e restituita alla vittima.





La 36enne è stata poi trasferita presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, tenutasi stamattina con rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato e la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Questo episodio mette in luce non solo la triste realtà degli scippi ai danni degli anziani, ma anche l'efficacia e la prontezza delle forze dell'ordine nel proteggere i cittadini più vulnerabili e nel portare i colpevoli davanti alla giustizia.

In una rapida e precisa operazione, i militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato una donna di 36 anni e deferito in stato di libertà tre giovani, di cui una minorenne di 16 anni, un 21enne e un 19enne. Questi individui sono gravemente indiziati di aver partecipato a un furto con destrezza ai danni di un anziano, oltre al tentativo di utilizzo fraudolento di una carta di credito trafugata. Il fenomeno degli scippi nei pressi dei supermercati, soprattutto ai danni di persone anziane o vulnerabili, ha recentemente registrato un'inquietante recrudescenza. L'episodio in questione ha avuto luogo ieri, quando la vittima, dopo essere stata derubata del proprio portafoglio, ha prontamente chiesto aiuto. La pattuglia dei Carabinieri, rispondendo tempestivamente alla richiesta di soccorso, ha rintracciato la presunta ladra e i suoi fiancheggiatori presso il McDonald’s di Porto Torres.