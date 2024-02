Tragedia a Piscinas: Anziana muore avvolta dalle fiamme mentre sistema una caldaia a legna

Il tragico episodio si è svolto intorno alle 10, nella quiete di una casa che si affaccia su piazza San Giorgio. La nonnina, con la saggezza dei suoi anni, stava armeggiando con la caldaia, quando improvvisamente le fiamme hanno lambito il suo corpo. Disperata, ha tentato di spegnere il fuoco da sola, ma il destino è stato più veloce: è svenuta, vinta dal dolore e dalla paura. Le sue urla, straziante eco di una lotta impari, hanno allertato un parente nelle vicinanze.





Immediato l'allarme al 118, ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma al loro arrivo la situazione era già irreversibile. Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarla, la vita della 93enne si è spenta, lasciando questo mondo per sempre. I pompieri, intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza l'abitazione, ma nulla hanno potuto contro la tragica sorte. Il paese ora piange una delle sue figure più anziane, un pilastro di saggezza e di storia, spezzata in un attimo da un crudele scherzo del destino.

Una scintilla, un attimo di disattenzione, e si consuma una tragedia che scuote l'anima di Piscinas, piccola comunità nel sud della Sardegna. Una donna di 93 anni ha perso la vita in un incidente domestico di una crudeltà inaudita. Era una mattina come tante altre, quando, mentre si adoperava nella manutenzione di una caldaia a legna, una scintilla le ha fatalmente incendiato i vestiti.