Alghero: Acqua sulla strada e dispersione di un patrimonio pubblico a Monte Agnese.

Paradossale la dispersione di un patrimonio da salvaguardare, anche perchè quest’anno in Sardegna ha piovuto saltuariamente ed i bacini sono al di sotto della capienza. Ancora in signor Serra: “Non possono negare l'evidenza, non possono caricare danni futuri alla cittadinanza, inserendo voci al bilancio, per moltissimi cittadini un bilancio è incomprensibile, invece la bolletta che arriva ad oggi singolo cittadino e comprensibile, la devi pagare, sappiamo perfettamente che la società che gestisce l'acqua e stata convocata in Consiglio Comunale ad Alghero non presentandosi, eppure l'opposizione ha chiesto i motivi, perché ero presente ed ho sentito con le mie orecchie ciò che si argomentava da parte dei consiglieri e da parte del pubblico presente”.





In definitiva, al tirar delle somme resta una situazione insostenibile, alla quale le maestranze abilitate hanno il dovere di porre rimedio. E non catalogare gli abitanti della zona, come il Sig. Serra, a livello di cittadini di serie B. Sarebbe un autogol insopportabile.

Acqua sulla strada appena asfaltata. Un documento che non lascia adito a discussioni. Località Monte Agnese, dove il signor Salvatore Serra denuncia incuria e abbandono: “È già accaduto senza che nessuno prendesse le dovute contromisure.-ha detto il cittadino sicuramente spossato da una situazione che si sta protraendo nel tempo-L’acqua ha fatto il suo piccolo letto e confluiva sul guado del Rio Calvia, piccolo fiumiciattolo che in pieno Agosto era sempreverde ben fornito da un suo piccolo affluente, due perdite d'acqua da una condotta che pare collegata alla Centrale di Monte Agnese”.