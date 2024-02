Vittorio Emanuele di Savoia: L'ultimo erede di un'epoca, se ne va

Nato nell'anno del Signore 1937, Vittorio Emanuele era figlio di Umberto II, l'ultimo sovrano di una nazione che si dibatteva tra le rovine della guerra e le speranze di una nuova era. La sua vita, contrappasso di un destino regale non vissuto, è stata un viaggio attraverso le pagine di una storia che non ha mai potuto chiamare del tutto sua.





In un comunicato sobrio, la 'Real Casa di Savoia' ha annunciato che "Alle ore 7.05 di questa mattina, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra". E così, a pochi giorni dal compimento dei suoi 87 anni, l'ultimo legame vivente con il trono d'Italia ha chiuso gli occhi, lasciando dietro di sé solo il ricordo di un titolo che ormai appartiene più alla storia che alla realtà.Vittorio Emanuele ha vissuto gran parte della sua vita in esilio, un dorato esilio che però non ha mai potuto cancellare la nostalgia di un regno perduto, di una corona mai indossata. La sua esistenza è stata un continuo bilanciarsi tra il desiderio di un ruolo che la storia gli aveva negato e la realtà di un mondo che andava avanti senza di lui.





La sua scomparsa segna non solo la fine di un uomo, ma anche la conclusione simbolica di un capitolo della storia italiana. Vittorio Emanuele di Savoia, con la sua vita e ora con la sua morte, si pone come un'ultima testimonianza di un'epoca che è stata e non sarà più.





Non resta che attendere l'annuncio delle esequie, che verranno comunicate dalla 'Real Casa di Savoia' a tempo debito. E mentre la sua figura si allontana nel passato, la storia continua il suo inarrestabile cammino, lasciando dietro di sé l'eco di un nome che fu simbolo di un'era intera.

