La rivolta di Unci AgroAlimentare contro l'UE: "Basta decisioni calate dall'alto"

"Quando la politica e le istituzioni prendono decisioni drastiche senza conoscere i problemi reali, ignorando le conseguenze sociali, dimostrano una totale irresponsabilità", afferma con veemenza. Secondo lui, Bruxelles ha evitato il confronto democratico con le organizzazioni delle piccole imprese, colpendo settori vitali come la pesca, l'agricoltura e l'allevamento con leggi oppressive e burocrazia soffocante. Le politiche UE sono descritte come un attacco frontale senza possibilità di dialogo, creando danni economici enormi, limitando la crescita e mettendo in crisi interi comparti. Scognamiglio denuncia la detassazione delle importazioni da Paesi extra UE, la criminalizzazione di sistemi produttivi tradizionali e la penalizzazione delle piccole attività agricole familiari. Nel frattempo, denuncia, le multinazionali alimentari e di altri settori moltiplicano i profitti, spesso esentasse, a discapito dell'economia e dell'occupazione locali. "E' il momento di cambiare rotta", conclude Scognamiglio.





Chiede fatti concreti, non solo parole. Invoca una UE che valorizzi le specificità di ogni Paese e istituzioni nazionali che non siano semplici spettatori, ma promotori attivi delle tipicità italiane. "In passato ci sono stati troppi silenzi. Ora vediamo le conseguenze: pesca e agricoltura in crisi, cibo spazzatura sulle nostre tavole e l'Italia in difficoltà." La sfida lanciata da Unci AgroAlimentare è un appello a un radicale cambiamento di rotta, un invito a risvegliare le coscienze di fronte a politiche che hanno trascurato chi lavora la terra e il mare, chi nutre le nazioni. Un grido di protesta contro un sistema che sembra aver dimenticato le sue radici e le sue responsabilità verso chi ogni giorno si impegna per garantire il benessere e la sostenibilità delle comunità.

Gennaro Scognamiglio, presidente di Unci AgroAlimentare, ha lanciato un'accusa feroce contro le politiche dell'Unione Europea, rappresentando il grido di dolore di un settore che si sente abbandonato e oppresso. Le immagini della sede del Consiglio europeo, circondata da filo spinato e polizia, diventano simbolo di un'Europa che ha voltato le spalle ai propri cittadini, alle piccole imprese, ai lavoratori, a tutti coloro che formano la spina dorsale dell'economia reale. Scognamiglio non usa mezzi termini: descrive una UE prona ai grandi interessi finanziari, sorda e cieca di fronte ai bisogni reali di agricoltori e pescatori.