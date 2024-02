Terza notte di resistenza per gli agricoltori sardi al Porto di Cagliari

La notte trascorsa dai manifestanti è stata diversa dalle precedenti, segnata da clacson, fischi, luci accese dei trattori e un cielo illuminato dai fumogeni. Uno scenario che ricorda quasi quello di uno stadio, un richiamo simbolico alla città sulle ragioni di una protesta che continua senza sosta. Il presidio, tra clacson e fumogeni, prosegue nel porto, con il solito falò per riscaldarsi e il riposo tra trattori e gazebo. La giornata di ieri ha visto una diversificazione nelle strategie di lotta, con pastori e agricoltori che hanno portato la loro voce in giro per Cagliari con i loro trattori.





Una tappa è stata effettuata anche ad Assemini, dove si è tenuta un'amichevole del Cagliari contro il Pirri, e un incontro-chiacchierata al termine dell'allenamento con il centrocampista rossoblù Nandez. L'obiettivo è chiaro: coinvolgere la città e spiegare le ragioni di una battaglia che ha avuto inizio martedì con il presidio al porto. Questa protesta, nata dalla frustrazione e dalla necessità di essere ascoltati, si sta trasformando in un vero e proprio movimento, che mira a portare alla luce le difficoltà e le sfide che il settore agricolo sta affrontando. Gli agricoltori e i pastori sardi, con la loro tenacia e determinazione, stanno dando voce a una realtà spesso trascurata, nella speranza di trovare soluzioni concrete e di lungo termine per il loro futuro e quello dell'agricoltura sarda.

Per la terza notte consecutiva, pastori e agricoltori sardi hanno tenuto viva la loro protesta al varco Dogana del porto di Cagliari, un presidio che si sta trasformando in un simbolo di resistenza contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Senza una data precisa per la fine della loro lotta, i manifestanti hanno deciso di proseguire il loro sit-in, coordinandosi con colleghi che combattono le stesse battaglie in altre parti d'Italia e in Europa, in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee.