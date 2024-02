La fuga di Raduano finisce in terra francofona: Dal carcere di Nuoro alle manette in Francia





E, per un po', ha avuto ragione. Ma come in ogni buon film che si rispetti, la fuga ha avuto un epilogo prevedibile: Raduano è stato finalmente catturato in Francia, mettendo fine a un anno di latitanza che ha tenuto con il fiato sospeso investigatori e appassionati di cronaca nera. Il suo arresto segna la fine di un'avventura che, sebbene possa aver suscitato una certa ammirazione per l'audacia e l'ingegnosità, ricorda a tutti che nella vita reale, a differenza dei film, i criminali finiscono dietro le sbarre. La fuga di Raduano, quindi, si chiude non con un applauso ma con un ritorno alla realtà: le manette e una cella di prigione, stavolta forse con lenzuola un po' meno resistenti.

Marco Raduano, il boss della mafia garganica, dopo una fuga degna di un film d'azione, ha visto tramontare i suoi giorni da evaso. Evaso un anno fa dal carcere di Nuoro, in una sceneggiatura che avrebbe fatto invidia ai migliori registi di Hollywood, Raduano si era calato dal muro di cinta del penitenziario con delle lenzuola annodate, come in un classico della cinematografia carceraria. A 40 anni, il nostro Houdini moderno di Vieste, ha pensato bene che la vecchia tattica delle lenzuola annodate fosse ancora efficace.