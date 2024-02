La rivolta degli addetti alla rimozione: Protesta a Quartu Sant'Elena

Gli autisti e gli amministrativi, stanchi e frustrati, sono pronti a proclamare lo stato di agitazione. L'appalto per la rimozione è stato tutt'altro che lineare. Dopo nove mesi di attesa dall'aggiudicazione, i lavoratori hanno dovuto occupare i locali per garantirsi il posto di lavoro. "Su questa vicenda, su questo appalto, si possono raccontare diverse cose," dicono i lavoratori, ma preferiscono lasciare alla magistratura ordinaria e contabile il compito di fare le necessarie verifiche.





L'ultimo episodio che ha rotto il cammello è una disposizione aziendale che sembra uscita da un romanzo di Dickens: i lavoratori sono obbligati a restituire i mezzi di lavoro nottetempo, fuori dall'orario di servizio. La società ci guadagna, e i lavoratori? Sempre più stanchi, sempre più sottopagati, sempre più maltrattati.





"Questa è un’azienda che più si lavora e meno si guadagna, più i lavoratori si rendono disponibili peggio vengono trattati," si lamentano gli operai. La pazienza ha raggiunto il limite e martedì 6, nell'assemblea presso i locali del Sindacato Generale di Base, si deciderà il da farsi.





In queste condizioni, la protesta sembra l'unico strumento rimasto agli addetti per far valere i loro diritti. La situazione richiama alla memoria le lotte sindacali di un tempo, quando i lavoratori dovevano combattere per ogni minimo diritto. Oggi, nel 2024, sembra che la storia si stia ripetendo.

A Quartu Sant'Elena, gli addetti alla rimozione hanno acceso la miccia di una protesta che ricorda i vecchi racconti di lotta operaia. Un clima lavorativo pesante, carichi di lavoro insostenibili e una gestione aziendale che sembra uscita da un manuale su come non gestire il personale.